Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии

Такие протесты, как "желтые жилеты" в Париже, являются частью демократии, но они не должны перерастать в насилие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС

"Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы — это монополия государства. Мы ожидаем этого (такого подхода — ред.) от всех демонстраций в Германии, и я считаю, это также относится к Франции", — заявила Меркель.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни. После четырех недель беспорядков и акций протеста французское правительство пошло на уступки.