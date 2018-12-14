Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель назвала акции «желтых жилетов» частью демократии 

РИА Новости + ещё 7 4 часа назад
Фото: Reuters
Такие протесты, как "желтые жилеты" в Париже, являются частью демократии, но они не должны перерастать в насилие, заявила канцлер Германии Ангела Меркель журналистам в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
"Возможность выразить протест является частью демократии, но к этому также относится то, что не должно быть насилия. Применение силы — это монополия государства. Мы ожидаем этого (такого подхода — ред.) от всех демонстраций в Германии, и я считаю, это также относится к Франции", — заявила Меркель.
Трансляция пресс-конференции велась на сайте Европейской комиссии.
Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в ответ на намерение правительства повысить цены на дизельное топливо, затем оно переросло в массовые выступления против снижения уровня жизни. После четырех недель беспорядков и акций протеста французское правительство пошло на уступки.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко объяснил ненужность авиабазы РФ в Белоруссии163
Инкорпорация Белоруссии к России и другие события дня24
В регионах РФ задержаны высокопоставленные чиновники290
Кто стоит за решением о создании армии Косова?7
Лукашенко запретил россиянам «кормить» его республику456
Видео
07:25
Пока вы спали: Путин напомнил, что жизнь конечна
Общество
00:28
Без Пугачевой: как россияне встретят Новый год
Шоу-бизнес Статьи
00:50
Путин рассказал, кто может стать президентом
Политика
08:26
Захваченный украинский моряк озвучил требования
В мире Украина
33:31
Денег нет, но это нормально: Кремль ответил Кадырову
Политика Статьи
03:26
Россия отреагировала на стрельбу в Страсбурге
Политика
02:59
Лукашенко объяснился за извинения перед Путиным
Политика В мире
01:06
В Егорьевске подожгли больницу
Пожары Криминал
00:06
В севастопольской школе на учеников обрушился потолок
Происшествия Пожары
00:30
Самый тяжелый БТР в мире провел пуски ПТУР
Войска Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение