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Соглашение по Brexit юридически не будет пересмотрено, заявил Макрон 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что соглашение по Brexit не будет пересмотрено с юридической точки зрения.
"Мы можем вести политические дискуссии сегодня вечером. Но юридические рамки были оговорены, и у нас нет намерения их менять", — сказал Макрон журналистам в Брюсселе.
"Мы не можем вновь обсуждать то, что обсуждалось несколько месяцев… Договор обсуждался несколько раз всеми сторонами… И юридически он не будет пересмотрен", — подчеркнул он.
Условия отделения Великобритании от ЕС обсуждались не один месяц — и не без трудностей. В ноябре ЕС и Великобритании все же удалось согласовать договор об условиях "развода", а также прилагаемую к нему политическую декларацию о структуре будущих отношений. Еврокомиссия не раз заявляла, что пересматривать соглашение об отделении не планируется. Однако эта договоренность, чтобы вступить в силу, должна пройти ратификацию парламентами как ЕС, так и Великобритании.
В понедельник премьер-министр Великобритании Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по сделке. Предложенный ранее Мэй парламенту текст договора не нашел должной поддержки депутатов.
Во вторник в Брюсселе Мэй встретилась с главой Евросовета Дональдом Туском, а также с председателем Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером и главным переговорщиком по Brexit от ЕС Мишелем Барнье.
На фоне переноса голосования в правительстве Британии Туск созвал на четверг, в добавление ко встрече глав 28 стран союза, специальный саммит лидеров 27 остающихся в ЕС государств для обсуждения именно Brexit. В Twitter Туска сообщалось, что договоренность об условиях Brexit пересматривать не будут, однако возможно обсуждение того, как ЕС может содействовать ее ратификации в Великобритании.
Позже стало известно, что лидеры стран ЕС в четверг выслушают Мэй по ситуации с ратификацией в стране, а после этого, уже без нее, обсудят, как можно содействовать разрешению сложившейся ситуации.
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