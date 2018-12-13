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ЕС исключил возможность дальнейших переговоров по выходу Британии из союза 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Евросоюз полностью исключает возможность дальнейших обсуждений о выходе Великобритании из ЕС, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
После утвержденного 25 ноября соглашения по Brexit дальнейших переговоров не будет, передает слова чиновника ТАСС.
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«Одно мы можем утверждать точно: возобновление переговоров по соглашению невозможно. Нынешняя сделка — единственно возможная», — сказал Рютте после двухдневного саммита в Брюсселе.
Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по Brexit, заявив, что сделка с Евросоюзом не может быть утверждена в таком виде.
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