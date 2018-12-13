ЕС исключил возможность дальнейших переговоров по выходу Британии из союза

После утвержденного 25 ноября соглашения по Brexit дальнейших переговоров не будет, передает слова чиновника ТАСС

«Одно мы можем утверждать точно: возобновление переговоров по соглашению невозможно. Нынешняя сделка — единственно возможная», — сказал Рютте после двухдневного саммита в Брюсселе.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование по Brexit, заявив, что сделка с Евросоюзом не может быть утверждена в таком виде.