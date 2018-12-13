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Мэй пообещала сложить полномочия главы Консервативной партии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет возглавлять Консервативную партию на выборах в 2022 году, об этом она сама заявила по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
«Следующие выборы пройдут в 2022 году. В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», — передает ее слова ТАСС.
Она добавила, что сейчас для нее является приоритетом обеспечить выход страны из состава Евросоюза.
Таким образом, к моменту начала избирательной кампании в 2022 году Мэй должна перестать быть лидером тори и правительства.
Между тем, накануне стало известно, что группа депутатов в правящей Консервативной партии Великобритании набрала достаточное количество голосов для запуска процедуры голосования по вопросу о недоверии Терезе Мэй.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможной отставке Терезы Мэй.
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