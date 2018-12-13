Мэй пообещала сложить полномочия главы Консервативной партии

«Следующие выборы пройдут в 2022 году. В моем сердце я очень бы хотела повести Консервативную партию на следующие всеобщие выборы, но я думаю, что это правильно, чтобы партия пошла на эти выборы с новым лидером», — передает ее слова ТАСС.

Она добавила, что сейчас для нее является приоритетом обеспечить выход страны из состава Евросоюза.

Таким образом, к моменту начала избирательной кампании в 2022 году Мэй должна перестать быть лидером тори и правительства.

Между тем, накануне стало известно, что группа депутатов в правящей Консервативной партии Великобритании набрала достаточное количество голосов для запуска процедуры голосования по вопросу о недоверии Терезе Мэй.