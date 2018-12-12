Станут ли события во Франции началом конца ЕС

Массовые протесты, которые не утихают с середины ноября и сопровождаются беспорядками и погромами, дорого обходятся Франции . В понедельник глава государства Эммануэль Макрон объявил о введении в стране чрезвычайного экономического и социального положения. Анонсированные им меры выхода из сложившейся ситуации обойдутся еще дороже.

Между тем, «желтые жилеты» уже примеряют жители других, далеко не самых бедных, европейских стран — Бельгии Германии . Ситуацию обостряют общие проблемы региона: зреющий вотум недоверия Терезе Мэй в Британии из-за буксующего Брекзита, объявление Ангелы Меркель о сложении своих полномочий лидера Партии ХДС-ХСС с перспективой ухода из большой политики в 2020—2021 гг., бюджетно-парламентский кризис в Италии

О том, что Евросоюз стоит на пороге новой рецессии, в последнее время говорят многие эксперты. Затрудняются они лишь ответить на вопрос о том, что именно станет причиной очередного экономического кризиса, и когда он начнется. Может ли социальный «пожар» во Франции послужить таким катализатором?

Подсчитали — прослезились

В воскресенье министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр назвал происходящее катастрофой для торговли и экономики страны. По данным его ведомства, в первые выходные декабря из-за манифестации ряд предприятий и торговых центров потеряли до 50% от уровня их обычной в это время года выручки.

Убытки Парижа только за 1 декабря составили 3−4 млн евро, подсчитали в мэрии города. А протесты минувшей субботы причинили еще больше вреда, заявил в воскресенье заместитель мэра Парижа Эмманюэль Грегуар.

В целом убытки уже превысили 1 миллиард евро, считает Банк Франции. Больше всего пострадали агропродовольственный сектор, автопром, транспорт и ретейлеры, а также гостиничный и ресторанный бизнес. Регулятор в два раза понизил оценку и без того невысокого экономического роста страны.

В четвертом квартале по отношению к предыдущему ВВП вырастет всего на 0,2%, прогнозирует французский ЦБ . В октябре ожидалось, что этот показатель достигнет 0,4%. Однако главной причиной переоценки стали, скорее всего, нормальные циклические процессы в экономике, которая пока ещё не готова выйти на более высокие темпы, считает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Порядка 8−10 млрд евро из французской казны придется потратить на выполнение обещаний, данных Макроном (в том числе, повышение минимальных зарплат и ряд налоговых льгот), заявил госсекретарь Оливье Дюссо, курирующий бюджетную политику.

Но разовые рождественские акции в виде мелких денежных сумм и налоговых вычетов вряд ли сработают на долгую перспективу, полагает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский . По его словам, Франция имеет на сегодняшний день одни из наиболее высоких налогов в мире, их общий объём порой доходит до 50%.

При этом позиции у самого Макрона не очень крепкие: на пике протестов его рейтинг упал до беспрецедентно низкого уровня — 24%. Так что протесты имеют тенденцию перейти в стадию бессрочных, допускает эксперт.

«Сейчас основной вопрос — как быстро мсье Макрон взглянет на складывающуюся картину беспристрастно, и поймёт, что именно ему досталось бремя изготовления «удочек» для всех недовольных, вместо предложенной им «рыбы»», — сказал Рожанковский «Ридусу».

Аналитик предполагает, что демонстрацию сможет остановить призыв президента к парламенту Франции провести налоговую реформу. А дальше он получит вожделенную паузу, во время которой ему будет предстоять сделать непростой выбор — снизить де-факто налоги и разработать механизм замещения выпадающих доходов французской казны (например, за счёт наращивания выпуска долговых бумаг), или слукавить и потянуть время в надежде на то, что всё как-нибудь само собой образуется.

Проверка на прочность

На экономику стран Европы долгосрочного влияния эти события не окажут, и вряд ли массовые волнения расползутся по всему ЕС, полагает Пушкарев. По его мнению, протесты выполнили свою задачу: они привлекут повышенное внимание к негативной стороне любых идей введения новых транспортных налогов или акцизов на бензин.

Европе нужно искать другие способы выполнить обязательства по климатическому соглашению, с чем и были связаны попытки французского правительства поднять цены на топливо, отмечает эксперт. Но при этом он добавляет, что ЕС намного крепче, чем кажется, и содружество вовсе не раздирают сейчас настолько острые проблемы, как можно подумать, просматривая заголовки европейских СМИ.

Торговые противоречия между Европой и США намного сильнее, уверен аналитик, и они подталкивают Брюссель к постепенному сокращению расчётов в долларах. План постепенной «дедолларизации» от Еврокомиссии уже готов, и был как раз на днях обнародован.

«Вся эта ситуация никак не помешает денежным потокам и дальше постепенно перетекать из долларовой юрисдикции в зону евро: и я ожидал бы по-прежнему роста единой европейской валюты в течение следующего года, в направлении уровней 1,25−1,30 долларов за евро», — прогнозирует Пушкарев.

Долговые проблемы в США накапливаются и, наряду с растущим торговым дефицитом, давят на доллар намного более существенно, чем долговые проблемы Италии или Греции способны надавить на евро, полагает он. При этом в США близок к концу процесс подъёма процентных ставок, что помогало укрепляться доллару, тогда как в Европе подъём процентных ставок в следующем году только начнётся, так что теперь уже для евро настанет очередь укрепляться.

Однако не все эксперты уверены в устойчивости европейской экономики и евро. Если протесты во Франции затянутся и начнут негативно влиять на финансовые рынки, кризис вполне возможен, и единая валюта начнет дешеветь, не исключает директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев . А начаться все может с утраты доверия к суверенным облигациям Франции и падения их котировок, что спровоцирует европейский банковский кризис, поскольку Европа очень сильно интегрирована.