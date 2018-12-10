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Мэй отложила голосование по соглашению о Brexit 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Британский премьер Тереза Мэй отложила намеченное на вечер вторника голосование в парламенте по соглашению с ЕС по Brexit, заявив, что намерена направиться в Брюссель, чтобы согласовать отдельные вопросы по "сделке". С таким заявлением выступила Мэй в палате общин британского парламента.
"Я внимательно прислушивалась к мнениям в течение трех дней дебатов по сделке… Остается обеспокоенность относительно решения пограничного вопроса. Сделка в таком виде не могла быть утверждена парламентом, я переношу ее рассмотрение", — сказала Мэй, не назвав новой даты голосования.
Также премьер заявила, что отправится в четверг в Брюссель, где обсудит с лидерами ЕС некоторые положения сделки.
"Я донесу до лидеров ЕС обеспокоенность парламента (условиями соглашения)…, в том числе вопросами, связанными с пограничным вопросом в Северной Ирландии", — сказала Мэй.
Предложенный ранее Мэй парламенту текст соглашения не нашел поддержки депутатов, против него высказывались почти две трети состава палаты.
Ранее ЕС заявлял, что не собирается обсуждать какие-либо новые условия Brexit, и Великобритании предлагается подписать уже согласованный документ.
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