Мэй не смогла сразу выйти на встречу с Меркель

На опубликованных телеканалом Sky News кадрах видно, как Mercedes Терезы Мэй остановился перед красной дорожкой у резиденции федерального канцлера в Берлине. Первой к двери подошла сотрудница службы протокола, однако открыть ее ей не удалось. Затем из лимузина вышел охранник Терезы Мэй, но также не смог открыть дверь. Тогда на помощь им пришел водитель, который и вызволил британского премьера из машины.

Несмотря на инцидент, Мэй приняла участие в протокольной фотосессии с Ангелой Меркель, после чего они удалились на переговоры по Brexit.