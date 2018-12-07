Германия и Европа нуждаются в сильном ХДС, заявила генсек партии

Германия и Европа нуждаются в сильном Христианско-демократическом союзе — последней европейской "народной партии", которая была сохранена во многом благодаря работе канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявила на съезде в Гамбурге кандидат в председатели ХДС, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это как последний единорог в Европе — большая действующая "народная партия". И я хочу, чтобы это оставалось так, чтобы это оставалось завтра. Эта Европа, эта Германия, этот мир нуждаются в сильном ХДС. За это мы должны бороться, в этом заключается наша задача. И то, что сегодня вообще мы можем говорить об этом, за это мы должны быть признательны одному человеку, ее заслугам. И тут можно сказать только одно, и я могу сказать от всего сердца: спасибо, Ангела", — заявила Крамп-Карренбауэр, ее выступление в прямом эфире транслировал телеканал n-tv.

На съезде ХДС в пятницу состоятся выборы нового председателя партии, президиума и правления. Генсек ХДС, бывший премьер-министр земли Саар Аннегрет Крамп-Карренбауэр и лоббист, бывший глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Фридрих Мерц имеют наилучшие шансы стать преемником Меркель.

По словам Крамп-Карренбауэр, ни один кандидат в председатели "в случае избрания не уничтожит ХДС", однако необходимо избежать дебатов, которые вели бы к расколу партии. Нет "консервативного и либерального ХДС, нет пропредпринимательского и просоциального ХДС, нет восточного и западного, существует один единственный ХДС, это наша семья", сказала политик.

"Я прочла в последнее время многое о себе. "Мини", "копия", "продолжение политики". Дорогие делегаты, я стою тут такая, какая я есть, как меня сформировала жизни. И я горжусь этим. Я стою здесь, как мать троих детей, которая знает, как сложно совмещать семью и профессию. Я стою здесь, как бывший глава МВД, министр образования, министр по социальным вопросам, как премьер-министр, который на протяжении более чем 18 лет служила своей стране и людям в ней", — подчеркнула Крамп-Карренбауэр.

"Сегодня мы делаем следующий шаг. Я к нему готова, готовы ли вы мужественно вести те дебаты, которые нам предстоят в будущем? Хотим ли мы мужественно принимать изменения, которые неизбежны, из-за которых мы должны будем отказаться от излюбленных привычек? Сможем ли мы мужественно строить эту Германию и эту Европу ради блага не только нас самих, но и наших детей и внуков? Я скажу вам — мы хотим, мы можем, и мы будем. Если вы согласны, то давайте работать вместе", — добавила она.

В съезде участвуют 1001 делегат. Выборы проходят анонимно, для победы в первом туре кандидату в председатели ХДС нужно набрать абсолютное большинство голосов. Если это не удастся сделать, то состоится второй тур, в который проходят два наиболее успешных кандидата.