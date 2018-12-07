Le Figaro: и целой Франции мало — «жёлтые жилеты» завоёвывают Европу

От Франции напасть «жёлтых жилетов» перекидывается на другие европейские страны. Как пишет Le Figaro, протестовать против слишком высокой стоимости жизни и заоблачных цен на топливо выходят в Бельгии, Германии, Нидерландах. Каждая страна интерпретирует движение под свои реалии, но факт остаётся фактом: «жёлтые жилеты» захватывают Европу.

Бельгия, Германия, Болгария, Нидерланды, Сербия — медленно, но верно «жёлтые жилеты» захватывают всю Европу, предупреждает Le Figaro.

За исключением нескольких инцидентов пока можно сказать, что ранее охватившее Францию движение «жёлтых жилетов» в Бельгии находится лишь на зачаточной стадии. По словам источника газеты в местном правительстве, к протестам присоединилось всего порядка нескольких сотен человек.

В Бельгии активнее всего «жилеты» выступают в граничащей с Францией провинции Эно, а также в соседних Намюр и Льеж. Более богатая Фландрия предпочитает оставаться в стороне от движения, сторонники которого протестуют против слишком высокой стоимости жизни, заставляющей многих еле сводить концы с концами от зарплаты до зарплаты, а также высоких цен на топливо.

По мнению Пьера Веркотерана, политолога из франкоязычного Лёвенского католического университета в городе Монс, масштабы движения «жёлтых жилетов» в Бельгии ещё не сравнимы с Францией, поскольку у двух стран совершенно разные политические культуры: бельгийцы легко готовы идти на компромисс, а французы изначально настроены на борьбу. Прежде чем местная крайне левая «Партия труда Бельгии» не присоединилась полностью к протестам, правительство поспешило инициировать диалог с недовольными соотечественниками.

В отличие от Бельгии, в Германии «жёлтыми жилетами» вдохновились крайне правые. Явно намекая на предмет гардероба, ставший символом протестов, Дорис фон Сайн-Витгенштейн, возглавляющая консервативную партию «Альтернатива для Германии» в земле Шлезвиг-Гольштейн, сделала комплимент французскому «чувству стиля». Как отмечает Le Figaro, позднее политика исключили из партии за её связи с крайне правыми.

Под слоганом «Революция началась» в соцсетях Германии продолжается мобилизация местных «жёлтых жилетов». Помимо борьбы за покупательскую способность, немецкие активисты протестуют против иммиграции и правительства Ангелы Меркель.

Некоторые представители левых Германии не поддерживают перенятые у французов недовольства, поскольку, по их мнению, движение привлекает слишком много радикалов, в особенности правого толка. Впрочем, другие выражают «жёлтым жилетам» своё одобрение.

Депутат «Левых» Сара Вагенкнехт, известная своими критическими высказываниями по поводу иммиграции, заявила:

«Я считаю, что люди вправе идти на протесты, когда политика ухудшает для них условия жизни. Вопрос цены на топливо очень важен для всех, кто работает с машинами. Конечно, я бы хотела, чтобы в Германии были не менее активные протесты против действующего правительства, для которого интересы бизнес-лобби превосходят интересы простых людей».

Свои «жёлтые жилеты» также появились в Болгарии и Нидерландах. А в Сербии к движению присоединились даже политики. Один из оппозиционных депутатов сам облачился в символ протестов и пришёл в таком виде в парламент, чтобы продемонстрировать своё недовольство высокими ценами на топливо.