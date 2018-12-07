Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Евросоюзе подсчитали ущерб от коррупции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Размах коррупции в 28 странах-членах Евросоюза ежегодно обходится экономике сообщества в 900 миллиардов евро, сообщило в пятницу агентство Belga со ссылкой на данные Партии европейских "зеленных".
Согласно последней оценке антикоррупционного агентства OLAF, от коррупции государства ЕС ежегодно теряют 323 миллиарда евро, что составляет почти одну треть семилетнего бюджета ЕС на 2014-2020 годы.
В свою очередь Еврокомиссия сообщила в 2014 году, что в ЕС ежегодный ущерб от взяточничества и казнокрадства достигает 120 миллиардов евро (около 7% от общего объема бюджета ЕС). В 2013 году по фактам злоупотребления служебным положением и взяток прокуратурой стран-членов ЕС было возбуждено рекордное количество уголовных дел за всю историю сообщества — около 68 тысяч.
По данным партии европейских экологистов, наихудшая ситуация с коррупцией в ЕС отмечена в Румынии, где ее доля составляет 15% от ВВП. Напротив, наименее коррумпированной страной Объединенной Европы являются Нидерланды — всего 0,76 процента от ВВП.
Последние новости
Американский эсминец не смог уйти от "Адмирала Трибуца" "Снова просится в плен". Почему украинский адмирал готов "сдаться" РФ Ультиматум США России: почему американцы бегут от нас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган обратился к Путину с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе62
Меркель выступила с последней речью
Лавров жестко ответил США292
Крым назвал условие прохода украинских ВМС в Азов73
Лавров назвал цель провокации в Керченском проливе16
Видео
22:01
Украине предсказали раздел между Москвой и Берлином
В мире Украина
01:21
Лавров жестко ответил США
Политика
01:36
Украина разрывает дружбу с Россией
В мире Украина
00:47
Названы цели кораблей НАТО в Азовском море
Армия
01:41
Эрдоган обратился к Путину с просьбой из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Политика
01:01
Станцию «Улица Новаторов» украсит «пламенеющий» потолок
Новости Москвы
03:53
Варлей рассказала о домогательствах Гайдая
Шоу-бизнес
04:24
Пока вы спали: Лукашенко «закатил скандал» Путину
Общество
02:56
Шарий разоблачил ложь о поездах Порошенко
В мире Украина
00:54
Новый ракетный корабль ЧФ прибыл на базу в Севастополь
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение