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Мэй допустила отказ от Brexit 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у законодателей есть три варианта по сделке о выходе Великобритании из состава ЕС — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit, передает Reuters.
"Есть три варианта: первый это покинуть Евросоюз с соглашением, два других — это покинуть его без соглашения или отказаться от выхода совсем", — сказала Мэй.
Она также ушла от ответа на вопрос, каков ее запасной план в случае отказа от соглашения по выходу из ЕС.
Ранее стало известно, сколько Британия потратит на подготовку к Brexit.
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