Фото Водяновой без ног вызвало споры в Сети

Модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram селфи в зеркале. Ее подписчики из разных стран начали интересоваться, почему на фото пропала одна нога, а некоторые не разглядели вообще ни одной.

«Что за магия))) Где ноги?)» — спросила @rosichka_frosichka (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Ноги исчезли! Мы переживаем)))», — написала @dyg_concept.

«Простите но что случилось с ногами на фото? Я могу видеть дерево вместо ноги? Так странно», — отметила @frcfirenze.

Некоторые пользователи написали, что ноги «съело» зеркало, другие заподозрили модель в использовании фотошопа.

«Зеркало на двух створках дверей иногда такой эффект дает из-за разного угла», — пояснила @ svetusikkac.

«Даже догнать не могут, что зеркало искажает изображение…» — удивился @zlacci_zlacoste.

В итоге подписчики пришли к выводу, что Водянова все равно хорошо вышла на этом фото.