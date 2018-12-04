Модель Наталья Водянова опубликовала в Instagram селфи в зеркале. Ее подписчики из разных стран начали интересоваться, почему на фото пропала одна нога, а некоторые не разглядели вообще ни одной.
«Что за магия))) Где ноги?)» — спросила @rosichka_frosichka (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Ноги исчезли! Мы переживаем)))», — написала @dyg_concept.
«Простите но что случилось с ногами на фото? Я могу видеть дерево вместо ноги? Так странно», — отметила @frcfirenze.
Некоторые пользователи написали, что ноги «съело» зеркало, другие заподозрили модель в использовании фотошопа.
«Зеркало на двух створках дверей иногда такой эффект дает из-за разного угла», — пояснила @ svetusikkac.
«Даже догнать не могут, что зеркало искажает изображение…» — удивился @zlacci_zlacoste.
В итоге подписчики пришли к выводу, что Водянова все равно хорошо вышла на этом фото.
«Хорошо выглядите, хоть и без ног», — заявила @svetvel2.