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Ле Пен предложила решение проблемы протестов во Франции 

RT на русском + ещё 7 6 часов назад
Фото: Reuters
Лидер французской правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала France 3 предложила решение проблемы манифестаций против повышения цен на топливо в стране.
По её словам, для урегулирования проходящих в стране протестов необходимо распустить Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента), а также провести досрочные выборы.
«Я считаю, что необходимо обеспечить пропорциональность и распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы», — цитирует политика L'express.
Ранее сообщалось, что более 400 человек задержаны в Париже в ходе акций протеста.
Также президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия митингующих.
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