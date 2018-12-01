Мэй назвала Буша — старшего истинным другом Великобритании

Джордж Буш — старший скончался в США в ночь на субботу.

"Этика общественной службы Джорджа Буша — старшего была путеводной нитью его жизни и примером для нас всех", — говорится в заявлении премьера.

Мэй напомнила о различных этапах жизни Буша — старшего, отметив, что, "обеспечив мирный конец "холодной войны", он сделал мир более безопасным местом для следующих поколений".

"На каждом этапе своей выдающейся карьеры президент работал бок о бок со своими друзьями, коллегами и партнерами в Великобритании. Сегодня Великобритания вспоминает великого государственного деятеля и друга нашей страны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования американскому народу и семье, которую он оставил", — говорится в заявлении.

"Глубоко опечален известием о кончине президента Джорджа Буша — старшего. Он был настоящим другом Великобритании и очень мудрым человеком, чье президентство сделало мир более безопасным и более свободным. Искренние соболезнования семье Буша и американскому народу от ваших друзей в Великобритании", — написал он в Twitter.

Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.