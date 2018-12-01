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Мэй назвала Буша — старшего истинным другом Великобритании 

РИА Новости + ещё 1 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший президент США Джордж Буш — старший был "великим государственным деятелем и истинным другом Великобритании", говорится в заявлении британского премьера Терезы Мэй.
Джордж Буш — старший скончался в США в ночь на субботу.
"Этика общественной службы Джорджа Буша — старшего была путеводной нитью его жизни и примером для нас всех", — говорится в заявлении премьера.
Мэй напомнила о различных этапах жизни Буша — старшего, отметив, что, "обеспечив мирный конец "холодной войны", он сделал мир более безопасным местом для следующих поколений".
"На каждом этапе своей выдающейся карьеры президент работал бок о бок со своими друзьями, коллегами и партнерами в Великобритании. Сегодня Великобритания вспоминает великого государственного деятеля и друга нашей страны. Мы выражаем глубочайшие соболезнования американскому народу и семье, которую он оставил", — говорится в заявлении.
Глава МИД Великобритании Джереми Хант также выразил соболезнования в связи с кончиной экс-президента США.
"Глубоко опечален известием о кончине президента Джорджа Буша — старшего. Он был настоящим другом Великобритании и очень мудрым человеком, чье президентство сделало мир более безопасным и более свободным. Искренние соболезнования семье Буша и американскому народу от ваших друзей в Великобритании", — написал он в Twitter.
Буш занимал пост главы государства в 1989–1993 годах. Международная политика, проводимая Бушем, отмечена военными операциями, проведёнными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш — старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша — старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.
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Джереми Хант , Тереза Мэй , Джордж Буш , МИД , Европа , В мире , США , Великобритания
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