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В Париже семь станций метро и одна станция электричек закрыты из-за протестов 

ТАСС + ещё 26 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Управление общественным транспортом Парижа (RATP) приостановило работу семи станций метрополитена и одной станции городских электричек RER из-за проходящих в центре Парижа акций протеста. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.
"В связи с манифестациями 1 декабря следующие станции закрыты для публики по указанию полиции", — говорится в заявлении ведомства. Речь идет о станциях Тюильри, Георг V, Аржентин, Франклин Рузвельт, Шанз-Элизе-Клемансо, Конкорд и Шарль де Голль — Этуаль [аналогичное название носит платформа электричек RER].
Парижская полиция оцепила часть Елисейских полей, с 06:00 по местному времени (08:00 мск) у всех желающих попасть на перекрытую для автомобилей часть этой торговой улицы проверяют документы — эта мера безопасности будет действовать до 02:00 воскресенья. Как сообщили в префектуре столичной полиции, любой, у кого будет найдено при себе оружие, будет задержан. Также стражи порядка планируют изымать у участников манифестаций предметы, которые могут использоваться для демонтажа плитки с тротуаров и дорожной брусчатки.
По информации телеканала CNews, в районе Елисейских полей в субботу были задержаны уже шесть человек. На кордоне со стороны площади Звезды — Шарля де Голля происходят отдельные стычки между манифестантами и полицейскими, полиция периодически использует газовые гранаты, чтобы разогнать агрессивные группы. Также на протяжении некоторого времени правоохранители пытались не допустить людей в желтых жилетах на проезжую часть многолучевого кругового перекрестка, расположенного на площади, однако сейчас они оставили эти попытки, поскольку число протестующих постоянно растет — сейчас только возле Триумфальной арки их уже около 1 тыс. человек.
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Франклин Рузвельт , Европа , В мире
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