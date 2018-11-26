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Мэй представила текст соглашения по Brexit для изучения парламентом 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник передала для изучения парламенту Соединенного Королевства утвержденный на саммите ЕС текст соглашения по Brexit и политической декларации между Лондоном и Брюсселем. Тексты обоих документов и заявления Мэй размещены на сайте британского правительства.
"Данные документы были представлены парламенту при первой же возможности, чтобы способствовать их как можно более подробному изучению перед предстоящим в парламенте обсуждением этих документов и голосованием по ним", — говорится в заявлении премьера.
В опубликованном тексте также уточняется, что оба документа были утверждены лидерами стран ЕС, однако пока не подписаны. Перед этим соглашение и декларация должны пройти обязательную для Евросоюза процедуру перевода специалистами, имеющими юридическую подготовку.
Поддержать сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, отказываются не только оппозиционная Лейбористская партия, но и часть однопартийцев премьера. Кроме того, за сделку в ее нынешнем виде отказывается голосовать союзник тори — Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, шаткий союз с которой обеспечивает консерваторам большинство голосов в парламенте. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.
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Комментарии
Тереза Мэй , ЕС , Лейбористская партия , Консервативная партия , Европа , В мире , Брюссель , Великобритания
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