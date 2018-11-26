Мэй представила текст соглашения по Brexit для изучения парламентом

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник передала для изучения парламенту Соединенного Королевства утвержденный на саммите ЕС текст соглашения по Brexit и политической декларации между Лондоном и Брюсселем . Тексты обоих документов и заявления Мэй размещены на сайте британского правительства.

"Данные документы были представлены парламенту при первой же возможности, чтобы способствовать их как можно более подробному изучению перед предстоящим в парламенте обсуждением этих документов и голосованием по ним", — говорится в заявлении премьера.

В опубликованном тексте также уточняется, что оба документа были утверждены лидерами стран ЕС, однако пока не подписаны. Перед этим соглашение и декларация должны пройти обязательную для Евросоюза процедуру перевода специалистами, имеющими юридическую подготовку.