Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник передала для изучения парламенту Соединенного Королевства утвержденный на саммите ЕС текст соглашения по Brexit и политической декларации между Лондоном и Брюсселем. Тексты обоих документов и заявления Мэй размещены на сайте британского правительства.
"Данные документы были представлены парламенту при первой же возможности, чтобы способствовать их как можно более подробному изучению перед предстоящим в парламенте обсуждением этих документов и голосованием по ним", — говорится в заявлении премьера.
В опубликованном тексте также уточняется, что оба документа были утверждены лидерами стран ЕС, однако пока не подписаны. Перед этим соглашение и декларация должны пройти обязательную для Евросоюза процедуру перевода специалистами, имеющими юридическую подготовку.
Поддержать сделку, которую кабинет Мэй согласовал с Брюсселем, отказываются не только оппозиционная Лейбористская партия, но и часть однопартийцев премьера. Кроме того, за сделку в ее нынешнем виде отказывается голосовать союзник тори — Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, шаткий союз с которой обеспечивает консерваторам большинство голосов в парламенте. Сам Brexit запланирован на 29 марта 2019 года.