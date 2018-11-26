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Германия опровергла обещание Меркель по срокам вступления Украины в ЕС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель не сообщала украинской стороне прогнозируемые сроки по вступлению в Евросоюз, этот вопрос на данный момент не актуален, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
Депутат Верховной рады Игорь Кононенко, представитель фракции «Блок Петра Порошенко» заявил в СМИ, Меркель во время визита в Киев якобы «впервые назвала примерный срок» в 5-8 лет для вступления страны в ЕС, передает ТАСС.
«Такого высказывания не делалось, а вопрос о членстве Украины в Европейском союзе в настоящее время не стоит. Страна связана с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации», — сообщили в пресс-службе правительства Германии.
22 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рада поддержала законопроект, закрепляющий в Конституции страны стратегический курс на членство в НАТО и Евросоюзе.
В российской Госдуме объяснили отсутствие интереса со стороны ЕС и НАТО к вступлению Украины.
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Игорь Кононенко , Петр Порошенко , Ангела Меркель , ЕС , Госдума , Верховная Рада , НАТО , ИТАР-ТАСС , Европа , В мире , Германия
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