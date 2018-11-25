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Германия задумалась об увеличении численности армии 

News.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Личный состав Бундесвера планируется увеличить на пять тысяч человек. Мера связана с новыми задачами ВС ФРГ в составе НАТО, борьбой с киберпреступностью и обстановкой в Европе.
В армии Германии состоят около 183 тысяч человек, пишет Bild. Берлин намерен довести число военнослужащих до 203 тыс. Количество вакантных офицерских должностей в ведомстве достигает 20%.
Полностью укомплектовать войска Бундестаг планирует к 2025 году.
Ранее News.ru сообщал о недовольстве ФРГ инициативой ЕС создать армию Евросоюза. Формирование вряд ли сможет стать независимой от Соединённых Штатов, заявил руководитель партии «Альтернатива для Германии».
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Бундестаг , ЕС , НАТО , Bild , Европа , Армия , В мире , Войска , Германия
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