Германия задумалась об увеличении численности армии 

Личный состав Бундесвера планируется увеличить на пять тысяч человек. Мера связана с новыми задачами ВС ФРГ в составе НАТО, борьбой с киберпреступностью и обстановкой в Европе.
В армии Германии состоят около 183 тысяч человек, пишет Bild. Берлин намерен довести число военнослужащих до 203 тыс. Количество вакантных офицерских должностей в ведомстве достигает 20%.
Полностью укомплектовать войска Бундестаг планирует к 2025 году.
Ранее News.ru сообщал о недовольстве ФРГ инициативой ЕС создать армию Евросоюза. Формирование вряд ли сможет стать независимой от Соединённых Штатов, заявил руководитель партии «Альтернатива для Германии».