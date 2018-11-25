Немецким детям запретили писать Санта-Клаусу 

Власти немецкого города Рот (Бавария) запретили детям оставлять письма Санта-Клаусу на городских ёлках.
Решение обосновано новыми законами ЕС о конфиденциальности, пишет Daily Mail. Проблема в том, что школьники в своих посланиях рассказывают не только о собственных мечтах, но и указывают личные данные — возраст и адрес, чтобы новогодний волшебник знал, куда привезти подарки.
Теперь родители должны будут составить письменное разрешение для своего ребёнка, чтобы тот смог передать Санте список подарков.
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