Немецким детям запретили писать Санта-Клаусу

Власти немецкого города Рот ( Бавария ) запретили детям оставлять письма Санта-Клаусу на городских ёлках.

Решение обосновано новыми законами ЕС о конфиденциальности, пишет Daily Mail. Проблема в том, что школьники в своих посланиях рассказывают не только о собственных мечтах, но и указывают личные данные — возраст и адрес, чтобы новогодний волшебник знал, куда привезти подарки.

Теперь родители должны будут составить письменное разрешение для своего ребёнка, чтобы тот смог передать Санте список подарков.

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