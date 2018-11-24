Нардеп рассказал о словах Меркель про вступление Украины в ЕС

По словам парламентария, такое заявление немецкий лидер сделала во время рабочей поездки на Украину в начале ноября, пишет URA.RU.

Ссылаясь на мнение, якобы высказанное Меркель, Кононенко сообщил, что вступление Украины в ЕС может произойти уже в перспективе 5−8 ближайших лет, передает РЕН ТВ

Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня, — отметил парламентарий.

Игорь Кононенко также добавил, что с момента подписания договора об ассоциации с Европейским союзом Украина проделала серьезную работу и сейчас находится на половине пути к получению статуса полноценного члена организации.

Ранее возможность скорого присоединения к ЕС подтвердил и президент страны Петр Порошенко , однако тогда национальный лидер не стал говорить о конкретных сроках выполнения еврообещаний.

Накануне он в очередной раз «окончательно попрощался» с Москвой, после чего предложил депутатам Верховной рады закрепить национальный курс Украины на вступление в Европейский союз на уровне Конституции.