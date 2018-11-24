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Нардеп рассказал о словах Меркель про вступление Украины в ЕС 

Ридус 1 час назад
Депутат Верховной рады Украины Игорь Кононенко, занимающий пост заместителя руководителя фракции «Блок Петра Порошенко», рассказал о прогнозе канцлера Германии Ангелы Меркель относительно сроков вступления Украины в Европейский союз.
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По словам парламентария, такое заявление немецкий лидер сделала во время рабочей поездки на Украину в начале ноября, пишет URA.RU.
Ссылаясь на мнение, якобы высказанное Меркель, Кононенко сообщил, что вступление Украины в ЕС может произойти уже в перспективе 5−8 ближайших лет, передает РЕН ТВ.
Еще раз подчеркиваю, что это впервые прозвучало от политика такого уровня, — отметил парламентарий.
Игорь Кононенко также добавил, что с момента подписания договора об ассоциации с Европейским союзом Украина проделала серьезную работу и сейчас находится на половине пути к получению статуса полноценного члена организации.
Ранее возможность скорого присоединения к ЕС подтвердил и президент страны Петр Порошенко, однако тогда национальный лидер не стал говорить о конкретных сроках выполнения еврообещаний.
Накануне он в очередной раз «окончательно попрощался» с Москвой, после чего предложил депутатам Верховной рады закрепить национальный курс Украины на вступление в Европейский союз на уровне Конституции.
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Комментарии79
Игорь Кононенко , Петр Порошенко , ЕС , Верховная Рада , РЕН ТВ , РИА Ura.ru , Европа , В мире , Украина , Германия
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