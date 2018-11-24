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В Сети высмеяли британского генерала, сравнившего Россию с ИГ* 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Пользователи социальных сетей с иронией отреагировали на слова британского генерала, сравнившего Россию с террористическими группировками.
Ранее глава британского Генштаба генерал Марк Карлтон-Смит заявил, что Россия представляет более серьезную угрозу, чем "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.
"Ну, это понятно, Россией же не управляют, как ИГИЛ*", — объяснил слова генерала @ucity_jordan.
"Россия ИГИЛ* уничтожает, поэтому и враг…", — согласился @KrutskihSergej.
"Создатели "Исламского государства*" и "Аль-Каиды*" боятся россиян", — сыронизировал‏ @Lexabush.
"Британия перепила Эрл Грея и сидит уже на какой-то другой траве", — пошутил @varwarka.
"Лечиться им пора", — возмутиалась Нонна Тодорова во ВКонтакте.
Некоторые комментаторы отнеслись к обвинениям в адрес России более серьезно.
"Британцы такими заявления отнюдь не показывают свои интеллектуальные способности", — написал Константин Федоров.
"Это хорошо, пусть боятся", — заключил @RadikMurzak.
Глава российского МИД Сергей Лавров также отнесся к заявлению Карлтона-Смита с долей иронии. Министр отметил, что Москва не вправе "никому запретить проявлять свои интеллектуальные способности". По мнению зампредседателя думского комитета по обороне Александра Шерина, Британия совместно с США занимается информационной войной против России.
В свою очередь, в российском посольстве в Великобритании объяснили позицию Лондона попыткой оправдать военные расходы.
*Запрещенные в России террористические организации
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Комментарии
Константин Федоров , Сергей Лавров , МИД , Исламское государство , Аль-Каида , Европа , В мире
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