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Португалия осудила арест Кирилла Вышинского 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Португалия осуждает любые аресты по политическим мотивам, заявил в субботу глава МИД Португалии Аугушту Сантуш Силва.
Его заявление касалось руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого арестовали в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста обвинили в госизмене, срок по этой статье — до 15 лет.
Защита обжаловала арест, суд отклонил апелляцию. Вышинский обратился за помощью к российскому президенту Владимиру Путину и пообещал отказаться от украинского гражданства.
Путин назвал ситуацию беспрецедентной, передает РИА Новости.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир действия Киева в отношении РИА Новости Украина счел достаточно тревожными.
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Кирилл Вышинский , Владимир Путин , МИД , ОБСЕ , РИА Новости , Европа , В мире , Украина , Португалия
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