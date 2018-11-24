Число задержанных во время протестов в Париже достигло 35

В результате топливных протестов в Париже задержаны 35 человек, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что восемь человек получили ранения.

По последним данным, в демонстрациях по всей Франции участвуют около 81 тыс. человек, из них 8 тыс. — в Париже, в том числе 5 тыс. — на Елисейских Полях.

Ранее сообщалось, что сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже.

RT продолжает следить за протестами во Франции и ведёт прямую трансляцию из Парижа.