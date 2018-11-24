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Число задержанных во время протестов в Париже достигло 35 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
В результате топливных протестов в Париже задержаны 35 человек, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что восемь человек получили ранения.
По последним данным, в демонстрациях по всей Франции участвуют около 81 тыс. человек, из них 8 тыс. — в Париже, в том числе 5 тыс. — на Елисейских Полях.
Ранее сообщалось, что сотрудники RT France, корреспондент RT Шарлотта Дубенски и стрингер видеоагентства Ruptly пострадали при освещении протестов в Париже.
RT продолжает следить за протестами во Франции и ведёт прямую трансляцию из Парижа.
RT на русском: последние новости
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Шарлотта Дубенски , Европа , В мире
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