Испания одобрила условия по Гибралтару после Brexit

Отмечается, что это позволило Мадриду одобрить соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

"Испания удовлетворена полученными гарантиями. Это позволяет поддержать решение саммита по документам о Brexit", — сказал источник.

Ранее на саммите ЕС назвали дату вступления в силу договора по выходу Великобритании из ЕС.