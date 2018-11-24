В Париже в ходе акции протеста пострадали два полицейских

В Париже во время акции протеста против повышения цен на топливо пострадали два полицейских, девять нарушителей задержаны. Об этом информирует CNews со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли возле Триумфальной арки.

Отмечается, что в районе Елисейских полей происходит несколько пожаров. Пожарные принимают меры для ликвидации возгораний.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время участники акции протеста направляются в сторону Елисейского дворца.