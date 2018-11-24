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Россию сделали виновной в еще одной трагедии
Россию сделали виновной в еще одной трагедии

В Париже в ходе акции протеста пострадали два полицейских 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Reuters
В Париже во время акции протеста против повышения цен на топливо пострадали два полицейских, девять нарушителей задержаны. Об этом информирует CNews со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, столкновения между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов произошли возле Триумфальной арки.
Отмечается, что в районе Елисейских полей происходит несколько пожаров. Пожарные принимают меры для ликвидации возгораний.
Как сообщает РИА Новости, в настоящее время участники акции протеста направляются в сторону Елисейского дворца.
Ранее глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что протестующие против повышения цен на бензин совершили нападение на его дом.
RT на русском: последние новости
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Кристоф Кастанер , МВД , CNews , Европа , В мире , Происшествия
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