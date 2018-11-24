Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду удалось достичь политического соглашения с Лондоном относительно судьбы Гибралтара в рамках переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.
Об этом сообщает El Pais.
По его словам, Европа и Великобритания согласились на требования, выдвигаемые Испанией, поэтому Мадрид не будет накладывать вето на соглашение по брекситу.
Ранее Санчес заявлял, что запланированное на воскресенье, 25 ноября, заседание Европейского совета, в ходе которого лидеры стран ЕС должны будут одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, может не состояться из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе».