Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Испания достигла соглашения с Великобританией по Гибралтару 

RT на русском + ещё 4 1 час назад
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что Мадриду удалось достичь политического соглашения с Лондоном относительно судьбы Гибралтара в рамках переговоров о выходе Великобритании из Евросоюза.
Об этом сообщает El Pais.
По его словам, Европа и Великобритания согласились на требования, выдвигаемые Испанией, поэтому Мадрид не будет накладывать вето на соглашение по брекситу.
Ранее Санчес заявлял, что запланированное на воскресенье, 25 ноября, заседание Европейского совета, в ходе которого лидеры стран ЕС должны будут одобрить соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза, может не состояться из-за отсутствия консенсуса в «гибралтарском вопросе».
RT на русском: последние новости
В Париже в ходе акции протеста пострадали два полицейских Мадрид угрожает наложить вето на соглашение о выходе Британии из ЕС В МИД России обвинили Косово в начале торговой войны
Педро Санчес , ЕС , Европейский совет , Европа , Видео , В мире , Гибралтар , Испания , Мадрид , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шейх оплатил долги россиянки398
«Тайные» дела Киева в Донбассе рассекретили125
Агузарова перестала выходить из квартиры78
Травля подкосила Ефремова84
Украина решила «отомстить» России за Азовское море224
Видео
01:00
Гаити затопило отходами
Происшествия Экология
02:18
Бизнес-центр в Москве рухнул на дорогу
Новости Москвы Катастрофы
00:43
Путин прибыл в Крым
Политика
05:31
США разворачивают прокси-флот на Черном море
В мире Статьи
00:27
«Пульсирующий монстр» вылез из канализации в Техасе
Наука
06:09
Путин похвалил Грефа
Политика
00:35
В убийстве российского посла обвиняются 28 человек
В мире Происшествия
01:04
Лучший следователь Москвы сколотила банду
Происшествия Криминал
25:12
Пока вы спали: США «рухнут» в 2019 году
Общество
02:49
Вечная «музыка»: Петров и Боширов возвращаются
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение