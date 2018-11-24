Испания достигла соглашения с Великобританией по Гибралтару

Об этом сообщает El Pais.

По его словам, Европа и Великобритания согласились на требования, выдвигаемые Испанией, поэтому Мадрид не будет накладывать вето на соглашение по брекситу.