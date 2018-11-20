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Молдавия ищет нейтралитета с Россией и ЕС
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FT: Молдавия ищет нейтралитета с Россией и ЕС 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Молдавия пытается найти нейтральную позицию на мировой арене, разрываясь между Россией и Западом, пишет Financial Times.
Президент Молдавии Игорь Додон заявил изданию, что страна нуждается в "сбалансированной внешней политике", несмотря на соглашение об ассоциации с Европейским союзом (ЕС).
По его словам, в стране с населением 3,4 млн человек, которая находится между Румынией и Украиной, общество расколото, и половина хочет более тесных отношений с Москвой, а другая часть — с Западом.
Часть граждан опасается того, что "беднейшая в Европе" страна может стать "горячей точкой", как Украина, если отношения между Россией и Европейским союзом резко обострятся.
"Мы не хотим быть частью чьих-то геополитических интересов. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Мы не хотим, чтобы нас использовали в этой геополитической игре. Мы хотим только одного: сохранять и укреплять нашу страну. Это возможно только на основе нейтралитета и сбалансированной внешней политики", — сказал Додон.
Молдавия заключила соглашение с ЕС в 2014 году. Ранее Додон предлагал отменить соглашение об ассоциации с ЕС, отмечается в материале. Однако, по его словам, в настоящее время об этом речи не идет.
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