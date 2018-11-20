Евросоюз планирует создать в Брюсселе штаб для управления операциями

ЕС планирует в перспективе двух лет обеспечить себе возможность управления операциями численностью до 2,5 тысячи человек непосредственно из европейского штаба в Брюсселе , сообщила во вторник журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини

"Мы приняли решение об усилении нашей структуры военного планирования здесь в Брюсселе, который будет в ближайшие пару лет способен не только отвечать за все наши тренировочные миссии, но также управлять некоторыми большими по масштабу операциями до 2,5 тысяч человек в униформе, которые будут проводиться из брюссельского штаба, это значительный шаг вперед", — сказала она журналистам перед началом переговоров с главами оборонных ведомств.

Министры стран ЕС также договорились укреплять потенциал ЕС по развертыванию гражданских миссий для кризисного управления. Такие миссии направлены на укрепление правопорядка и гражданской администрации в условиях нестабильных или конфликтных ситуаций. В настоящее время ЕС развернул в мире 10 подобных гражданских операций.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию", в том числе для обеспечения кибербезопасности. Французский президент подчеркнул, что в настоящее время Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство. Помимо этого, он отметил, что ЕС необходимо защищаться от Китая, России и даже США. Идею создания европейской армии поддержала и канцлер Германии Ангела Меркель