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Объявлено о начале «суверенизации» Европы
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Объявлено о начале «суверенизации» Европы 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
США воспринимают страны Европы в рамках «вассальной присяги», заявил политолог Александр Асафов, комментируя слова экс-канцлера Германии Герхарда Шредера об отношении Вашингтона к Германии как к «оккупированной стране».
«Конечно, ни о каких равноправных, справедливых или обоюдовыгодных отношениях [между США и Европой] речи не идет. Еще до недавних пор все международные решения принимались под диктовку Вашингтона», — сказал Асафов RT, отметив, что ситуация начала меняться, однако пока Европе сложно выйти из «инерционного вассалитета США».
По его словам, США «очень плохо» воспринимают шаги европейцев, направленные на получение большей независимости. В том числе это касается претензий американского лидера Дональда Трампа по вопросу финансирования европейскими странами НАТО или по «Северному потоку — 2».
И тем не менее, отметил эксперт, «процесс суверенизации» Европы уже запущен.
«Неизвестно, что будет в будущем, но уже сейчас очевидно, что США суверенные страны Европы не интересны», — сказал он.
Асафов считает, что американцы будут продолжать создавать фиктивные угрозы и преувеличивать реально существующие, чтобы сохранить «союз, в котором по праву сильного будут всегда занимать доминирующее положение».
Накануне Шредер резко раскритиковал политику Вашингтона по отношению к Берлину, заявив, что США обходятся с Германией как с «оккупированной страной», а американский посол ведет себя, как «офицер оккупационных войск».
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