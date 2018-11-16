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На переговорах ЕС не будут обсуждать новые санкции
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На переговорах ЕС 19 ноября не будут обсуждать новые санкции против России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Gerard Cerles
Главы МИД стран Евросоюза на переговорах 19 ноября обсудят ситуацию с выполнением минских соглашений и события в Азовском море, но тема санкций в отношении России в повестке не фигурирует, сообщил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС.
"Я ожидаю, что тема ситуации в Азовском море, действительно, будет одним из пунктов в повестке переговоров министров, но в целом, вопрос санкций там не фигурирует", — заявил источник, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать новые санкции против РФ, в частности, из-за проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и других событий.
По словам источника, Украина по-прежнему остается одним из приоритетов в повестке ЕС, о чем говорит запланированное на 17 декабря проведение совета ЕС-Украина по ассоциации.
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