На переговорах ЕС не будут обсуждать новые санкции

На переговорах ЕС 19 ноября не будут обсуждать новые санкции против России

Фото: AFP 2018 / Gerard Cerles

Главы МИД стран Евросоюза на переговорах 19 ноября обсудят ситуацию с выполнением минских соглашений и события в Азовском море, но тема санкций в отношении России в повестке не фигурирует, сообщил в пятницу журналистам источник в структурах ЕС. "Я ожидаю, что тема ситуации в Азовском море, действительно, будет одним из пунктов в повестке переговоров министров, но в целом, вопрос санкций там не фигурирует", — заявил источник, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждать новые санкции против РФ, в частности, из-за проведения выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и других событий. По словам источника, Украина по-прежнему остается одним из приоритетов в повестке ЕС, о чем говорит запланированное на 17 декабря проведение совета ЕС-Украина по ассоциации.