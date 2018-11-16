Во Франции готовятся к «жесткому сценарию» Brexit

Министр транспорта Франции Элизабет Борн сообщила о том, что руководство страны готовит свои таможенные, а также санитарные службы к работе в условиях "жесткого сценария" выхода Великобритании из состава Евросоюза , передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Мы готовимся. Сегодня английский и европейский переговорщики нашли некое соглашение, но мы видим: нет никакой уверенности в том, что оно будет утверждено и что в Великобритании будет большинство, чтобы принять это соглашение", — сказала Борн.

Она отметила, что Франция готовится оперативно развернуть пункты таможенного и санитарного контроля на пограничных переходах с Великобританией на побережье Ла-Манша.