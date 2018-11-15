Британский министр по вопросам брексита ушел в отставку

Британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб заявил, что покидает свой пост.
Об этом говорится в письме Рааба, которое размещено в Twitter.
Today, I have resigned as Brexit Secretary. I cannot in good conscience support the terms proposed for our deal with the EU. Here is my letter to the PM explaining my reasons, and my enduring respect for her. pic.twitter.com/tf5CUZnnUz— Dominic Raab (@DominicRaab) 15 ноября 2018 г.
«Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — написал он.
Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.