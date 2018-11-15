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Британский министр по вопросам брексита ушел в отставку
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Британский министр по вопросам брексита объявил об отставке 

RT на русском + ещё 34 2 часа назад
Фото: Reuters
Британский министр по вопросам брексита Доминик Рааб заявил, что покидает свой пост.
Об этом говорится в письме Рааба, которое размещено в Twitter.
«Я не могу с чистой совестью поддержать условия, предложенные для нашей сделки с ЕС», — написал он.
Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.
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