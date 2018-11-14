Мэй отреагировала на черновик соглашения по брекситу

Мэй прокомментировала черновой вариант соглашения по брекситу

«Данное соглашение значительно приближает к тому, за что голосовал британский народ на референдуме», — цитирует Мэй Sky News.

Глава правительства пообещала вернуть британцам контроль за их деньгами, законами и границами.

Накануне на переговорах в Брюсселе были согласованы на техническом уровне положения договора, определяющего условия предстоящего «развода». 14 ноября члены британского кабмина обсудят черновой вариант соглашения.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.