Меркель обвинили в «распаде» ЕС

Евродепутат обвинил Меркель в «распаде» ЕС

"Госпожа канцлер, ваши 13 лет пребывания у власти привели Евросоюз к экономическому, социальному и культурному распаду. Что действительно войдет в историю в результате ваших действий — это ваше безотчетное и одностороннее решение открыть Германию для мигрантов, услужливо поддержанное господином (Жан-Клодом) Юнкером (председателем Еврокомиссии). С 2015 года ЕС принял в общей сложности 4 миллиона молодых мигрантов по так называемому праву на убежище", — сказал Моно, обращаясь к Ангеле Меркель, выступившей с речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

Трансляцию дебатов ведет видеослужба Еврокомиссии.

Член фракции "Европа свобод и прямой демократии", шестой по численности политической группы Европарламента, пообещал, что "худшее еще ждет впереди", когда в Европу устремятся 10 миллионов так называемых экологических мигрантов.