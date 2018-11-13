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Меркель обвинили в «распаде» ЕС
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Евродепутат обвинил Меркель в «распаде» ЕС 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Депутат Европарламента от Франции Бернар Моно во вторник обвинил канцлера Германии Ангелу Меркель в экономическом, социальном и культурном распаде Евросоюза и приеме на его территории 4 миллионов мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.
"Госпожа канцлер, ваши 13 лет пребывания у власти привели Евросоюз к экономическому, социальному и культурному распаду. Что действительно войдет в историю в результате ваших действий — это ваше безотчетное и одностороннее решение открыть Германию для мигрантов, услужливо поддержанное господином (Жан-Клодом) Юнкером (председателем Еврокомиссии). С 2015 года ЕС принял в общей сложности 4 миллиона молодых мигрантов по так называемому праву на убежище", — сказал Моно, обращаясь к Ангеле Меркель, выступившей с речью на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.
Трансляцию дебатов ведет видеослужба Еврокомиссии.
Член фракции "Европа свобод и прямой демократии", шестой по численности политической группы Европарламента, пообещал, что "худшее еще ждет впереди", когда в Европу устремятся 10 миллионов так называемых экологических мигрантов.
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