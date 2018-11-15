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ЕС созывает экстренный саммит
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Туск сообщил о проведении экстренного саммита ЕС по брекситу 25 ноября 

RT на русском + ещё 24 1 час назад
Саммит глав государств Евросоюза, посвящённый выходу Великобритании из ЕС, запланирован на 25 ноября. Об это заявил глава Европейского совета Дональд Туск.
Об этом информирует Sky News.
«Если ничего экстраординарного не произойдет, мы проведем встречу Евросовета для финализации и формализации соглашения о Brexit. Она пройдет в воскресенье, 25 ноября», — сказал он.
Ранее правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Европейским союзом об условиях брексита.
Доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин прокомментировал это решение правительства Великобритании.
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