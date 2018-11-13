В Косово президенту пригрозили отставкой из-за переговоров с Белградом

Премьер самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай пригрозил потребовать отставки косовского президента Хашима Тачи, если тот в диалоге с Белградом согласится на разграничение Косово и Метохии с властями Сербии

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини 8 ноября провела встречу в Брюсселе с президентом Сербии Александром Вучичем и лидером самопровозглашенного Косово. Ранее Вучич выступал за разграничение между сербами и албанцами в крае, а Тачи продвигал идею "корректировки существующих косовских границ", против которой выступает премьер и часть оппозиции самопровозглашенной республики.

Партия "Альянс за будущее Косово" (АБК) Харадиная — член правящей коалиции и владеет 12 мандатами из 120 в косовском парламенте. "Демократическая партия Косово" (ДПК) президента Хашима Тачи представлена 23 парламентариями. Президента самопровозглашенной республики выбирают депутаты парламента, таким образом, голоса сторонников Харадиная могут повлиять на политическую карьеру Тачи.

"Если Тачи примет соглашение, которое касается границ или территории, то АБК потребует от парламента его отставки", — цитирует Gazeta еxpress Харадиная.

Тачи в середине октября рассказал о своем видении "корректировки границ" между Приштиной и Белградом. По его словам, лучшего предложения по урегулированию в крае не существует. Он предложил в рамках будущего всеобъемлющего соглашения обеспечить официальное признание косовской независимости Сербией, присоединить южносербские муниципалитеты Прешево, Буяновац и Медведжа к самопровозглашенному Косово и открыть для Приштины "путь членства в ЕС, НАТО ООН ".

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры. Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.