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Европа «взбунтовалась» из-за непредсказуемости США
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Европа хочет самостоятельности в вопросах безопасности 

News.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Тема европейской безопасности по-прежнему остаётся актуальной, особенно с учётом полной непредсказуемости администрации США. Европа всё чаще и настойчивее хочет добиться большей независимости в этом вопросе от Америки, заявил экс-посол России во Франции Александр Орлов.
Он указал на то, что «последние телодвижения Трампа» в вопросах международной политики вызвали беспокойство мирового сообщества, в том числе и во Франции.
«Макрон высказался за то, что Европе нужно брать вопросы безопасности в свои руки. Трамп его поставил на место, но, думаю, ненадолго. Обеспокоенность он, конечно, не снял», — цитирует РИА Новости слова Орлова.
Ранее, как сообщал News.ru, Макрон заявил о необходимости создания «общеевропейской армии», в том числе для кибербезопасности. Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в ответ разразился гневной тирадой о том, что «то очень оскорбительно, но, возможно», а также предложил «внести свою справедливую долю в финансирование НАТО».
Позднее в ходе встречи с Трампом в Париже Макрон отметил, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО и призвал увеличить национальные расходы на оборону.
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