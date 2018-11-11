Европа «взбунтовалась» из-за непредсказуемости США

Европа хочет самостоятельности в вопросах безопасности

Тема европейской безопасности по-прежнему остаётся актуальной, особенно с учётом полной непредсказуемости администрации США . Европа всё чаще и настойчивее хочет добиться большей независимости в этом вопросе от Америки, заявил экс-посол России во Франции Александр Орлов

Он указал на то, что «последние телодвижения Трампа » в вопросах международной политики вызвали беспокойство мирового сообщества, в том числе и во Франции.

«Макрон высказался за то, что Европе нужно брать вопросы безопасности в свои руки. Трамп его поставил на место, но, думаю, ненадолго. Обеспокоенность он, конечно, не снял», — цитирует РИА Новости слова Орлова.

Ранее, как сообщал News.ru, Макрон заявил о необходимости создания «общеевропейской армии», в том числе для кибербезопасности. Глава Соединённых Штатов Дональд Трамп в ответ разразился гневной тирадой о том, что «то очень оскорбительно, но, возможно», а также предложил «внести свою справедливую долю в финансирование НАТО ».

Позднее в ходе встречи с Трампом в Париже Макрон отметил, что Европе необходимо увеличить свою долю расходов на оборону в рамках НАТО и призвал увеличить национальные расходы на оборону.