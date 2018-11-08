Без «Северного потока-3» Европе не выжить

Германия убеждает ЕС сделать ставку на российский газ

"Для Германии Россия — крупнейший игрок по поставкам газа, РФ уже полвека продает это сырье в Европу и обеим сторонам это выгодно. С Германией до 50-летнего юбилея в газовой торговле мы немного не дошли, но в том, что он состоится, ни у кого сомнений нет. При этом будущее этого сотрудничества очень интересно с точки зрения даже цифр. Всего ФРГ в 2017 году купила 94,8 млрд кубометров газа, из них 48,5 млрд продала Россия, став по традиции крупнейшим поставщиком.

Другим крупным поставщиком для Германии является Норвегия — она продала 25,7 млрд "кубов", третье место за Нидерландами — 20 млрд Больше у Германии крупных поставщиков нет, Россия заняла более половины доли в немецком импорте. И почему Москва и Берлин должны отказаться от столь взаимовыгодного сотрудничества, не понятно — по цене выгоднее российского газа Германия альтернатив не найдет. И она об этом прекрасно знает, хотя на нее давят со всех сторон, требуя отказаться от энергоносителей РФ. Берлин лишь подчеркивает: эти отношения коммерческие, никак не политические", — отмечает аналитик.

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, который принимает участие в Российско-германском сырьевом форуме, заявил: возглавляемое им ведомство рассчитывает, что Россия останется важным поставщиком газа в будущем. По его словам, Германия отказывается от атомных электростанций и компенсирует свои нужды из других источников. А значит, учитывая растущие потребности Европы в газе, без РФ не обойтись.

"Россия — важный поставщик газа для Германии и для Европы, — сказал Альтмайер. — Эта ситуация, в том числе и в ближайшие годы, мало изменится".

"Германия оказалась в сложном положении по импорту газа — Нидерланды из нетто-экспортера превращаются в нетто-импортера углеводородов, так как в течение нескольких лет закроют крупнейшее месторождение "Гронинген" после землетрясения из-за угроз окружающей среде. То есть поставляемые ранее 20 млрд кубометров Германии придется чем-то замещать, и было бы крайне выгодно это сделать российским газом.

Не все ладно и с Норвегией, которая уже много лет добывает углеводороды в Северном море. Чисто исторически эти месторождения уже истощаются, то есть объемы добычи падают, а новые залежи нужно разрабатывать, уходя ближе к Арктике — в Северном и Баренцевом морях. Но это для Норвегии нерентабельно, потому постепенно уровень добычи будет сокращаться, и это тоже открывает России большие перспективы на газовом рынке Германии", — подчеркивает специалист.

"Северный поток-3"

Ранее около 100 депутатов Европарламента направили канцлеру Германии Ангеле Меркель открытое письмо, в котором призвали отказаться от проекта строительства газопровода "Северный поток-2". С таким требованием в основном выступили члены фракций экологистов, правоцентристов, социалистов и либеральных демократов, всего в Европейском парламенте 750 депутатов.

"Мы просим вас, госпожа канцлер, чтобы ваше правительство пересмотрело и изменило свою политику в отношении "Северного потока-2", — говорится в письме.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Евродепутаты сочли, что позиция Германии по строительству трубопровода противоречит целям Европейского энергетического сообщества. По мнению депутатов, Берлин игнорирует партнеров страны и позволяет тем самым России использовать дополнительные рычаги воздействия на Евросоюз . Они отметили, что проект увеличивает энергетическую зависимость ЕС от РФ.

"Россия неминуемо заберет часть "выпадающего" в Германии газового рынка — немцам это на руку. Именно потому, что у компаний ФРГ и "Газпрома" очень крепкая кооперация. Крупный бизнес ФРГ входит в российские добычные проекты, "Газпром" при этом имеет долю в сбытовых компаниях Германии. Такая мощная кооперация порождает эффект скидок — самые большие послабления по ценам на газ, помимо Белоруссии, РФ делает именно для ФРГ.

Сейчас с некой усмешкой упоминают будущий проект "Северный поток-3", однако все настойчивее его упоминают. В сумме Нидерланды и Норвегия экспортируют довольно весомые объемы газа, которые Европе вскоре придется замещать. Иначе без сырья останутся Бельгия, Франция, Германия, Италия. Тот же "Северный поток-3" решил бы эту проблему кардинально, потому что вторая нитка газопровода с уходом от украинского транзита будет загружена. То есть новая мощность — вопрос если не выживания для ЕС, то экономического процветания — однозначно.