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Зачем Макрону понадобилась «общеевропейская армия»
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«У Франции свой интерес». Эксперт об идее «общеевропейской армии» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Pool/ Philippe Wojazer
Эммануэль Макрон предложил создать "общеевропейскую армию", независимую от США. Эксперт РИСИ Надежда Узунова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что к озвученной президентом Франции идее следует отнестись серьезно.
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию".
"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.
Французский президент подчеркнул, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.
"Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов", — заключил Макрон.
Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза. Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает об армии, "которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях".
Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что к озвученной президентом Франции идее следует отнестись серьезно.
"Что касается стремления Макрона создать общеевропейскую армию, то это старая идея для Франции. До поры до времени она оставалась лишь в виде разговоров — авторитет НАТО оставался непререкаемым. Однако после того как (президент США Дональд) Трамп начал ставить новые финансовые условия для участия его страны в НАТО, а также поставил под вопрос пользу для США от Североатлантического альянса, тема снова стала актуальной. С другой стороны, здесь присутствует и французский политический интерес. Сейчас обострилась борьба за лидерство в ЕС, и Париж хочет возглавить европейские процессы. Франция после Brexit'а осталась единственной европейской страной, которая входит в Совбез ООН и которая обладает полным оборонным комплексом, включая ядерное оружие. Кроме того, у Франции есть зарубежные военные базы. Поэтому у нее есть возможности для создания какой-то основы для будущих европейских вооруженных сил. Но, естественно, у нее не хватит ни финансовых, ни людских ресурсов, чтобы сделать это только за свой счет. И этот финансовый аспект французы честно озвучивают, предлагая другим лидерам присоединиться к ним и помочь профинансировать этот новый европейский проект", — сказала Надежда Узунова.
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