Зачем Макрону понадобилась «общеевропейская армия»

«У Франции свой интерес». Эксперт об идее «общеевропейской армии»

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать независимую от США "общеевропейскую армию".

"Мы не сможем защитить европейцев, если не решим создать настоящую общеевропейскую армию. У нас должна быть Европа, которая защищает себя, преимущественно самостоятельно, без Соединенных Штатов", — заявил он в эфире радиостанции Europe 1.

Французский президент подчеркнул, что сейчас Европа сталкивается с многочисленными попытками вмешательства в ее внутренние демократические процессы и киберпространство.

"Мы должны защищаться! От Китая, России и даже от Соединенных Штатов", — заключил Макрон.

Европейские политики регулярно высказывают предложения о создании единой армии Евросоюза . Так, еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эттингер заявлял, что мечтает об армии, "которая сообща несет ответственность за поддержание демократии, прав человека и свободы в Европе и зарубежных миссиях".

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Надежда Узунова в эфире радио Sputnik высказала мнение, что к озвученной президентом Франции идее следует отнестись серьезно.