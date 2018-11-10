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Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал
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"Хоть ты сдохни"

Лавров обсудил с главой МИД Австрии «шпионский скандал» 

ТВ Центр + ещё 27 1 час назад
Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Стороны обсудили ситуация в отношениях двух стран, которая возникла в связи с утверждениями Вены о подозрении в причастности к разведдеятельности в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии.
В ходе разговора Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовалась австрийская сторона, принимая "известные решения", и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.
"С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов", — отметили на сайте МИД России.
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