Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал

Лавров обсудил с главой МИД Австрии «шпионский скандал»

В ходе разговора Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовалась австрийская сторона, принимая "известные решения", и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.