Лавров «отчитал» МИД Австрии за новый скандал

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с Федеральным министром европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Стороны обсудили ситуация в отношениях двух стран, которая возникла в связи с утверждениями Вены о подозрении в причастности к разведдеятельности в пользу России бывшего служащего вооруженных сил Австрии.
В ходе разговора Кнайсль разъяснила мотивы, которыми руководствовалась австрийская сторона, принимая "известные решения", и выразила надежду, что предпринятые шаги не скажутся на дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.
"С российской стороны была акцентирована неприемлемость идущей вразрез с нормами международного общения практики выдвижения публичных бездоказательных обвинений. Подчеркнуто, что любые возможные взаимные озабоченности должны обсуждаться через налаженные каналы диалога и на основе фактов", — отметили на сайте МИД России.