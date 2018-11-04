Раскрыта секретная сделка Британии и ЕС

The Times пишет, что премьер-министр Великобритании договорилась с континентальной Европой о сохранении членства в Таможенном союзе ЕС.
Издание ссылается на высокопоставленные источники, которые говорят, что такое соглашение освобождает от обязанности оформлять границу между Ирландиями. При этом Лондон оставит за собой право выхода из договорённостей. По версии журналистов, так Тереза Мэй хочет убедить евроскептиков, что это временная мера, и Британия не останется в Таможенном союзе навсегда. Уточняется, что уступка Евросоюза заключается в признании за Соединённым Королевством права на контроль товаров не на границе, а «на рынке», то есть на фабриках и в магазинах. The Times не исключает, что Мэй сумеет заключить с Брюсселем соглашение об открытой торговле по той же модели, как у ЕС с Канадой.
Как напоминает РБК, создание границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия остаётся одним из наиболее проблемных вопросов на переговорах по Brexit. Сейчас эта граница прозрачна, однако выход Британии из Таможенного союза ЕС обяжет установить там всю полагающуюся инфраструктуру, включая КПП и пограничные пункты. Это серьёзно осложнит жизнь гражданам и деловым кругам обеих Ирландий.
Офис Терезы Мэй уже назвал статью The Times спекуляцией, ограничившись расплывчатым комментарием.