Ещё
Британия «решила» ирландский вопрос ценой независимости
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэй «решила» ирландский вопрос ценой независимости Великобритании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 5 часов назад
Фото: Reuters Top News/Twitter.com
Высокопоставленные источники Times в кабинете министров Великобритании утверждают, что премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй якобы «решила» так называемый ирландский вопрос, договорившись с Брюсселем о сохранении всей Британии в таможенном союзе ЕС после Brexit.
По версии источников Times в Брюсселе и Лондоне, Мэй якобы добилась от Евросоюза «уступок», которые позволят ей сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе ЕС, отказавшись от необходимости проводить таможенную границу между Ирландией и Северной Ирландией или Северной Ирландией и островом Великобритания, передает РИА «Новости».
Близкий помощник главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сообщил, что ЕС согласен на таможенный контроль непосредственно на производствах и в точках продажи, а не на границе.
Кроме того, по сведениям издания, Мэй готовится заключить политическую сделку о «будущем экономическом партнерстве» с ЕС, которое сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Евросоюзом — по образцу соглашения между ЕС и Канадой.
Более того, британские чиновники рассчитывают уже на этой неделе добиться такого прогресса в переговорах по Brexit, который позволит в ноябре созвать саммит ЕС для согласования окончательных деталей сделки.
По имеющейся у издания информации, план Мэй будет обсуждаться в кабинете министров Великобритании.
В свою очередь официальный представитель Мэй назвал появившуюся информацию «домыслами», сообщает телеканал Sky News.
Отметим, по словам экс-главы МИД Соединенного Королевства Бориса Джонсона, переговоры с ЕС оказались для Британии выбором между развалом и порабощением.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Заявление Меркель ударило по евро Послы стран ЕС распределили тарифные квоты после Brexit В США призвали Европу заранее разрешить ввод войск НАТО на свою территорию
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В НАТО назвали последствия войны с Россией485
Николаев устроил скандал в самолете119
На Украине впервые за 19 лет применили С-300В1330
Депутат Рады обвинил в потере Крыма Меркель208
Дознаватель подралась с соперницей за насильника859
Видео
02:43
Здание Amazon обрушилось в США, есть погибшие
Происшествия
01:09
Истребитель МиГ-29 разбился в Египте
Армия Происшествия
04:09
«Израилю не нравится, что Россия вооружает Сирию»
В мире Статьи
02:11
Трамп объявил о санкциях в стиле «Игры престолов»
В мире
01:18
Драка за насильника: в Уфе обнаружен любовный треугольник
Происшествия Статьи
03:07
«СМИ меня неправильно поняли»
Происшествия Статьи
02:06
Климкин заявил об «уходе Украины от русского православия»
В мире Украина
00:28
Пьяный полицейский на BMW разнес продуктовый магазин
Криминал Происшествия
03:46
Седокову высмеяли за откровенные фото
Шоу-бизнес
00:57
Николаев устроил скандал в самолете
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение