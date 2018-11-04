Британия «решила» ирландский вопрос ценой независимости

Мэй «решила» ирландский вопрос ценой независимости Великобритании

По версии источников Times в Брюсселе и Лондоне, Мэй якобы добилась от Евросоюза «уступок», которые позволят ей сохранить всю Великобританию в Таможенном союзе ЕС, отказавшись от необходимости проводить таможенную границу между Ирландией и Северной Ирландией или Северной Ирландией и островом Великобритания, передает РИА «Новости»

Близкий помощник главного переговорщика ЕС по Brexit Мишеля Барнье сообщил, что ЕС согласен на таможенный контроль непосредственно на производствах и в точках продажи, а не на границе.

Кроме того, по сведениям издания, Мэй готовится заключить политическую сделку о «будущем экономическом партнерстве» с ЕС, которое сохранит для Британии перспективу свободной торговли с Евросоюзом — по образцу соглашения между ЕС и Канадой.

Более того, британские чиновники рассчитывают уже на этой неделе добиться такого прогресса в переговорах по Brexit, который позволит в ноябре созвать саммит ЕС для согласования окончательных деталей сделки.

По имеющейся у издания информации, план Мэй будет обсуждаться в кабинете министров Великобритании.

В свою очередь официальный представитель Мэй назвал появившуюся информацию «домыслами», сообщает телеканал Sky News