Война с Россией сотрет Швецию с лица земли

Sydsvenskan (Швеция): вы что, не понимаете, что значит ядерная война в Европе?

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Sydsvenskan обсуждают призыв вступить в В шведской газетеобсуждают призыв вступить в НАТО , опубликованный на прошлой неделе. Автора призыва называют наивным и политически безграмотным: он не понимает, что, став членом НАТО, Швеция рискует превратиться в поле боя, если вдруг разразится конфликт между сверхдержавами Россией США . А в противостоянии с Россией Швеции грозит полное уничтожение. Ян Фредрикссон (Jan Fredriksson): Передовица от 25 октября рассказывает, что Швеция нуждается в НАТО, и это пугающее чтение: автор наивен и слабо разбирается в шведской политике безопасности, его совсем не волнует, что Швеция может оказаться втянутой в будущую войну между США и Россией. В преддверии Первой мировой войны люди тоже совершенно не считались с рисками, которые влекло за собой участие в войне. Это закончилось полной катастрофой. Если Швеция будет втянута в войну с Россией, ей грозит полное уничтожение. Как можно не понимать, что война на шведской территории — это не компьютерная игра? Автор передовицы с одинаковой небрежностью относится к риску, что Швеция вместе со всей Скандинавией может стать полем боя, и к планам США выйти из договора РСМД. Этот договор запрещает способные нести ядерные боеголовки баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней и меньшей дальности, то есть в первую очередь ракеты, предназначенные для использования в Европе. Вы что, не понимаете, что может означать ядерная война в Европе и как это повлияет на наши шансы на выживание? У газеты — шизофреническое отношение к Дональду Трампу. На него то спускают всех собак, то отдают в руки этого эксцентричного человека всю политику безопасности Швеции. А ведь, несмотря ни на что, в НАТО доминируют именно США, и за ними будет последнее слово в случае войны. Нет, шведская политика безопасности должна предполагать, что страна не будет участвовать ни в каких войнах. Мы не должны быть пешкой в борьбе за власть между большими державами США и Россией. Мы должны оставаться вне альянсов, ведь эта стратегия верой и правдой служила Швеции 200 лет. Мы должны отказаться от НАТО и от всех военных учений этого альянса. Это также значит, что мы должны сами позаботиться о своей собственной защите. Политики, которые разрушили шведскую оборону и превратили ее в армию наемников на службе США, должны быть за это призваны к ответу. Хейди Авеллан (Heidi Avellan): Да, хорошо бы не было войны ни в Швеции, ни в другой стране, в особенности поблизости от нас. Было бы желательно, чтобы не дошло до применения ядерного оружия. Но не Швеция принимает решение по этим вопросам. Швеции нужна сильная оборона. Сегодня ее нет. Зато есть сотрудничество с Финляндией, США и НАТО. Если выбирать между игнорированием опасности и сотрудничеством со странами, у которых сходные ценности, мы предпочтем последнее. Биргитта Хернестам (Birgitta Hernestam): Запрет на ядерное оружие весьма желателен. К сожалению, события развиваются в прямо противоположном направлении. Россия увеличивает свои запасы — в последний раз она сделала это в Калининграде. Трамп вследствие этого увеличивает количество ядерного оружия США. Северная Корея пока что свое не ликвидировала. Прочие ядерные страны, как говорят, тоже не разоружаются. Пока ООН удавалось выполнять не так уж много из своих многочисленных задач, и в данном случае она тоже не преуспела. Мечтать не вредно, но мечты редко становятся явью. Андерс Лим Нильссон (Anders Lim Nilsson): И вновь пора поставить под вопрос способность к трезвой оценке лидера нашего государства. Совершенно ясно, что он не получает по заслугам. Что бы он ни говорил, и какие ляпы ни совершал, он остается на своем месте и представляет нас, шведов. Одна из его задач — присуждать титулы и награды, и он раздает их всем своим знакомым и друзьям. Хотелось бы узнать, какие для этого есть основания. Или выбор происходит случайным образом? Каким требованиям должен отвечать, например, герцог? Каковы заслуги получивших титул? Наш король тоже раздает медали и титулы, только за пределами Швеции, например, Орден Серафимов. И его получили, например, король Саудовской Аравии, султан Брунея и Николае Чаушеску (Nicolae Ceaușescu), бывший румынский диктатор. Но поразительнее всего, конечно, было видеть, как в 2011 году король Саудовской Аравии принял почетную скаутскую медаль. Я бы с удовольствием узнал, чем это было мотивировано, но никаких объяснений я так и не нашел. Королевская семья и так всю жизнь существует на средства от своего апанажа. Тем не менее подарки, которые они делают на свадьбы и крестины, все равно оплачиваются деньгами из налогов. Легко заниматься благотворительностью, когда берешь средства из фонда, который пополняют другие.