Исландия не планирует вступать в ЕС

Премьер Исландии заявила об отсутствии планов вступления в ЕС

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что у страны нет планов по вступлению в Евросоюз

Я не думаю, что мы должны вступать в ЕС прямо сейчас. Я не думаю, что есть какие-либо причины для вступления, — заявила Якобсдоуттир в интервью Euobserver.

Она отметила, что критически относится к экономической политике ЕС — «созданию еврозоны без реальной централизованной политики по налогам и фискальной политики».

Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015 отозвала её.