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Исландия не планирует вступать в ЕС
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Премьер Исландии заявила об отсутствии планов вступления в ЕС 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что у страны нет планов по вступлению в Евросоюз.
Я не думаю, что мы должны вступать в ЕС прямо сейчас. Я не думаю, что есть какие-либо причины для вступления, — заявила Якобсдоуттир в интервью Euobserver.
Она отметила, что критически относится к экономической политике ЕС — «созданию еврозоны без реальной централизованной политики по налогам и фискальной политики».
По её словам Европейский центральный банк ведёт себя «не очень демократично».
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015 отозвала её.
Ранее сообщалось, что подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США провели учебную десантную операцию в Исландии в рамках предстоящих учений Trident Juncture блока НАТО в Норвегии.
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