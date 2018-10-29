Исландия не планирует вступать в ЕС

Премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоуттир заявила, что у страны нет планов по вступлению в Евросоюз.
Я не думаю, что мы должны вступать в ЕС прямо сейчас. Я не думаю, что есть какие-либо причины для вступления, — заявила Якобсдоуттир в интервью Euobserver.
Она отметила, что критически относится к экономической политике ЕС — «созданию еврозоны без реальной централизованной политики по налогам и фискальной политики».
По её словам Европейский центральный банк ведёт себя «не очень демократично».
Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, однако в 2015 отозвала её.
Ранее сообщалось, что подразделения 24-го экспедиционного батальона морской пехоты США провели учебную десантную операцию в Исландии в рамках предстоящих учений Trident Juncture блока НАТО в Норвегии.