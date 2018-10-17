Ещё
Почему в Европе передумали считать Россию «врагом»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Политолог объяснил, почему в Европе передумали считать Россию «врагом» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
В Европе передумали считать Россию "врагом", пишут испанские СМИ. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту публикацию, отметив, что отношение европейцев к РФ действительно меняется.
Страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией, пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.
По его мнению, важным моментом в этом вопросе стал инцидент с запуском ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией недалеко от российской границы, который мог привести к катастрофическому конфликту. После этого в Европе стали задумываться, разумно ли позволять сотням самолетов НАТО летать возле российских границ, тем самым вызывая эскалацию ситуации, а также не пришло ли время перестать считать Москву "врагом" и начать рассматривать ее как союзника.
По словам Ярноса, главной причиной нестабильности между НАТО и Россией является то, что Вашингтон всегда считал Москву главной угрозой своей безопасности и расширял альянс на восток вплоть до российской границы. Кроме того, важную роль тут играют и страны Восточной Европы, которые давят на НАТО и просят укрепить границы якобы для сдерживания "российской агрессии". Такое восприятие США России было привито и остальным странам Европы и мешало им развивать с Москвой добрососедские связи.
Но, как отмечает Ярнос, "стратегии, альянсы и угрозы меняются". Главной причиной этого стало президентство в США Дональда Трампа, который поддерживает выход Великобритании из ЕС, вышел из ядерной сделки с Ираном, и сделал США ненадежным союзником в глазах Европы. Кроме того, американский лидер сблизился с президентом России Владимиром Путиным, заставив испугаться Европу, что она перестанет играть важную роль в решении мировых вопросов. Все это укрепило европейские тенденции к сближению с Россией, которая к тому же является и крупнейшим поставщиком энергоносителей.
Ярнос подчеркивает, что за последний год Европа в вопросе создания собственной системы безопасности продвинулась дальше, чем за предыдущие шестьдесят лет. При этом одним из первых последствий ее создания станет принятие России "как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага".
Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал статью в испанской газете.
"Отношение к России действительно меняется. Точнее, отношения выходят из состояния истерики, которая нагнеталась европейской политической элитой в умах населения. Народ не может жить все время в истерике. Как только истерика заканчивается, начинается здравомыслие, и появляется простая мысль, что Европы без России быть не может. И эта мысль появляется и у политиков, и у простых людей, которые каждый день живут и сталкиваются с реальностью. Поэтому, как только "истеричные накачки" закончились, сразу отношение к России начало улучшаться. Как только перестали говорить, что мы "котов травим" (в Солсбери — ред.), все сразу начало успокаиваться, и отношение к России улучшилось", — сказал Дмитрий Журавлев.
Последние новости
В СЕ отреагировали на слова Лаврова о возможности ухода России Тело этого организма занимает 37 гектаров и весит около 400 тонн Почему Греф категорически против математических школ
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших158
Появились первые версии взрыва в Крыму130
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи130
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео15
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей79
Видео
02:28
Это бомба: НАК сообщил о подрыве в Керчи
Происшествия
01:05
Появились первые версии взрыва в Крыму
Происшествия
01:05
Крымский вице-премьер задержан в Москве
Происшествия Политика
00:16
Мощный взрыв в Крыму: 10 погибших
Происшествия Катастрофы
00:25
В Москве произошло жестокое тройное убийство
Происшествия
00:58
Подарок папе: подробности зверского убийства москвичей
Происшествия Криминал
00:18
Место мощного взрыва в Крыму попало на видео
Происшествия
00:28
Пашинян объявил об отставке
Кавказ В мире
00:52
Почему разбился Су-27 на Украине
Армия Войска
00:58
В Москву придут заморозки
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение