Политолог объяснил, почему в Европе передумали считать Россию «врагом»

В Европе передумали считать Россию "врагом", пишут испанские СМИ. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал эту публикацию, отметив, что отношение европейцев к РФ действительно меняется.

Страны Европы стали задумываться о необходимости строительства собственной системы безопасности и укреплении отношений с Россией, пишет обозреватель испанской газеты El Pais Карлос Ярнос.

По его мнению, важным моментом в этом вопросе стал инцидент с запуском ракеты испанским истребителем в небе над Эстонией недалеко от российской границы, который мог привести к катастрофическому конфликту. После этого в Европе стали задумываться, разумно ли позволять сотням самолетов НАТО летать возле российских границ, тем самым вызывая эскалацию ситуации, а также не пришло ли время перестать считать Москву "врагом" и начать рассматривать ее как союзника.

По словам Ярноса, главной причиной нестабильности между НАТО и Россией является то, что Вашингтон всегда считал Москву главной угрозой своей безопасности и расширял альянс на восток вплоть до российской границы. Кроме того, важную роль тут играют и страны Восточной Европы, которые давят на НАТО и просят укрепить границы якобы для сдерживания "российской агрессии". Такое восприятие США России было привито и остальным странам Европы и мешало им развивать с Москвой добрососедские связи.

Но, как отмечает Ярнос, "стратегии, альянсы и угрозы меняются". Главной причиной этого стало президентство в США Дональда Трампа, который поддерживает выход Великобритании из ЕС, вышел из ядерной сделки с Ираном, и сделал США ненадежным союзником в глазах Европы. Кроме того, американский лидер сблизился с президентом России Владимиром Путиным, заставив испугаться Европу, что она перестанет играть важную роль в решении мировых вопросов. Все это укрепило европейские тенденции к сближению с Россией, которая к тому же является и крупнейшим поставщиком энергоносителей.

Ярнос подчеркивает, что за последний год Европа в вопросе создания собственной системы безопасности продвинулась дальше, чем за предыдущие шестьдесят лет. При этом одним из первых последствий ее создания станет принятие России "как соседа, партнера, потенциального союзника, а не врага".

Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik прокомментировал статью в испанской газете.