Ещё
Туск прокомментировал возможность брексита без соглашения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Туск прокомментировал возможность брексита без соглашения 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Michael Brochstein globallookpress.com
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал возможность выхода Великобритании из ЕС без соглашения.
Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, сценарий отсутствия договорённости (в настоящий момент. — RT) вероятнее, чем когда-либо. Но это не означает, что это становится нашим политическим приоритетом. Наоборот», — сказал он.
При этом Туск добавил, что Европейскому союзу стоит подготовиться к варианту отсутствия соглашения по брекситу.
Ранее главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Великобритании из состава сообщества должны быть продлены.
RT на русском: последние новости
Источник сообщил о достижении соглашения в ЕС по брекситу Главный переговорщик ЕС по брекситу призвал продлить переговоры Туск призвал ЕС готовиться к сценарию брексита без соглашения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве77
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»357
В ухе вьетнамца сделали необычную находку16
Лавров прояснил сценарий ухода России из Совета Европы20
РПЦ разъяснила ситуацию с Благодатным огнем300
Видео
01:01
«Судьбы девочек поломаны»
Происшествия Статьи
01:01
На Украине рухнул Су-27
Армия Другое
04:25
«РПЦ практически потеряла Белорусскую церковь»
Общество
00:25
Испанский король отказался помочь волонтеру
В мире Европа
00:44
Завершено расследование нападения на конвойного в колонии
Криминал Происшествия
05:09
Создатель Instagram раскрыл правду о своем уходе
Наука и техника Статьи
04:25
Порошенко прокомментировал разрыв РПЦ с Константинополем
Украина В мире
00:16
Аномальному теплу в Москве нашли объяснение
Погода Новости Москвы
04:32
«Символический жест»: Киев отдает церковь Константинополю
В мире Статьи
06:59
«Я не видел испуга на его лице»
Наука и техника Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение