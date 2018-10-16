Туск прокомментировал возможность брексита без соглашения

Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, сценарий отсутствия договорённости (в настоящий момент. — RT) вероятнее, чем когда-либо. Но это не означает, что это становится нашим политическим приоритетом. Наоборот», — сказал он.

При этом Туск добавил, что Европейскому союзу стоит подготовиться к варианту отсутствия соглашения по брекситу.

Ранее главный переговорщик Европейского союза по условиям брексита Мишель Барнье заявил, что переговоры по выходу Великобритании из состава сообщества должны быть продлены.