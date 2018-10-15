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Лидеры Евросоюза обсудят созыв саммита по Brexit
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Лидеры Евросоюза 17 октября обсудят созыв саммита по Brexit 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: AFP 2018 / Gerard Cerles
Лидеры 27 остающихся в Евросоюзе стран за ужином 17 октября могут обговорить возможность созыва в ноябре внеочередного саммита глав государств Евросоюза для обсуждения Brexit, сообщил журналистам дипломатический источник в ЕС.
"По вопросу, касающемуся ноябрьского саммита. Я уверен, что главы государств и правительств обсудят это в среду вечером", — сказал он.
На вечер среды, 17 октября, назначена встреча лидеров остающихся в ЕС после Brexit государств.
Накануне осведомленный источник в ЕС рассказал РИА Новости, что дополнительных переговоров о Brexit до саммита лидеров стран Евросоюза 17-18 октября не запланировано, это подтвердила и Еврокомиссия. При этом ряд важных вопросов по отделению страны от союза остаются нерешенными, среди них и вопрос о том, как сделать так, чтобы избежать появления между Ирландией и Северной Ирландией жесткой границы после Brexit.
Глава Евросовета Дональд Туск в сентябре говорил, что "моментом правды" по переговорам о Brexit будет саммит глав государств ЕС, который пройдет 17-18 октября. Туск отмечал, что именно в октябре Евросоюз ожидает максимума прогресса и результатов в переговорах о "разводе" с Великобританией. В сентябре сообщалось, что если необходимый прогресс будет достигнут, то может быть созван внеочередной саммита лидеров ЕС 17-18 ноября для финализации и формализации договоренностей по Brexit.
Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit, запланированного сейчас на 29 марта 2019 года. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.
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