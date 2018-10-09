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Меркель призвала отказаться от ненависти к беженцам
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Меркель призвала отказаться от ненависти к беженцам 

RT на русском 54 минуты назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны не испытывать зависть и ненависть к беженцам.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
По её словам, прибывших в страну мигрантов власти обеспечивают не лучше тех, кто живёт в Германии.
«Люди, которые сюда приезжают, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живёт. И мы никому ничего не урезали», — сказала она во время встречи с общественностью.
Канцлер указала, что в настоящий момент социальные выплаты жителям страны наоборот увеличиваются, в частности, пенсионные выплаты в Германии растут.
«Даже если и существуют такие беспокойства, для ненависти нет никаких оснований», — добавила политик.
Ранее Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает.
В мае 2017 года политолог Александр Рар в ходе беседы с НСН заявил, что в погоне за избирателями Меркель изменила политику в отношении мигрантов.
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