Меркель призвала отказаться от ненависти к беженцам

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала жителей страны не испытывать зависть и ненависть к беженцам.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По её словам, прибывших в страну мигрантов власти обеспечивают не лучше тех, кто живёт в Германии.

«Люди, которые сюда приезжают, не обеспечиваются лучше тех, кто здесь уже живёт. И мы никому ничего не урезали», — сказала она во время встречи с общественностью.

Канцлер указала, что в настоящий момент социальные выплаты жителям страны наоборот увеличиваются, в частности, пенсионные выплаты в Германии растут.

«Даже если и существуют такие беспокойства, для ненависти нет никаких оснований», — добавила политик.

Ранее Меркель заявила, что нынешняя система приёма беженцев в Евросоюзе не работает.