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В «отравителе» Скрипалей узнали сельского диджея
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В «отравителе» Скрипалей узнали сельского диджея 

Рамблер + ещё 21 8 минут назад
Фото: RT / ТАСС
Уроженец Лойги Денис Краснов рассказал «Русской службе Би-би-си», что учился в одной школе с Александром Мишкиным, который, как утверждает Bellingcat, является агентом ГРУ и посещал Солсбери под именем Александра Петрова.
Краснов узнал Мишкина на фотографиях, которые первоначально опубликовал Лондон, и на снимках, показанных журналистами Bellingcat и The Insider.
Мишкин учился на два класса старше Краснова. В школе Мишкин получал «четверки» и «пятерки», увлекался игровыми приставками и музыкой. По словам собеседника издания, Мишкин вел дискотеки в поселки «с уклоном» в западную музыку, он слушал диджея Mo-Do, шведского музыканта E-Type и техно.
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