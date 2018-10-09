В «отравителе» Скрипалей узнали сельского диджея

Краснов узнал Мишкина на фотографиях, которые первоначально опубликовал Лондон, и на снимках, показанных журналистами Bellingcat и The Insider.

Мишкин учился на два класса старше Краснова. В школе Мишкин получал «четверки» и «пятерки», увлекался игровыми приставками и музыкой. По словам собеседника издания, Мишкин вел дискотеки в поселки «с уклоном» в западную музыку, он слушал диджея Mo-Do, шведского музыканта E-Type и техно.