Сербия не смирилась с бомбежкой НАТО

Действительно ли Сербия простила НАТО за бомбежки Белграда

Сербии проходят учения НАТО , генсек альянса читает лекции студентам, а президент Вучич благодарит его за поддержку. Сотни жертв бомбардировок 1999 года как будто позабыты. Белград провозглашает нейтралитет и одинаковое сотрудничество с НАТО, Россией Китаем . Но возможно ли оставаться «неприсоединившимся» в современном мире?

Украинские активисты и их друзья по эту сторону границы очень любят рассуждать о «навечно испорченных отношениях» не просто между нашими странами, а между нашими народами. Мол, украинцы никогда не простят — и так далее.

Отметим, что ни одна российская бомба пока не упала и, хочется верить, никогда не упадёт ни на Киев, ни на Львов , ни на любой другой украинский город. Даже те, кто истово верит в «сто тысяч бронетанковых бурятов», якобы сдерживающих победоносную украинскую армию под Донецком , не могут этого оспорить. Украинские города бомбила только украинская авиация. Это факт. Как и то, что Крым перешёл под контроль России абсолютно мирным путём.

Авиация НАТО бомбила Сербию и Черногорию , тогда еще называвшихся Югославией, два с половиной месяца. Было совершено более 37 тысяч боевых вылетов, атаковано 900 целей с применением более 21 тысячи тонн взрывчатых веществ, в том числе боеприпасы с обеднённым ураном. Точное количество погибших неизвестно — сербские власти говорят о 2,5 тысячах жертв, среди них 89 детей. Большинство погибших — мирные жители. Международные организации называют более скромные, но всё равно огромные цифры: например, Human Rights Watch подтвердила гибель около 500 мирных жителей.

Бежать из Косова были вынуждены сотни тысяч сербов — опять-таки точных цифр нет.

Со дня окончания бомбардировок прошло немногим более 19 лет. Черногория всё простила, всё забыла и вошла в НАТО. Теперь солдаты этой страны служат под руководством американских офицеров, которые, возможно, сбрасывали бомбы на их колыбели. А в Сербии с большим почётом принимают действующего генерального секретаря НАТО. Йенса Столтенберга в аэропорту встречал министр обороны Сербии Александр Вулин . Для высокого гостя был организован ряд мероприятий, в том числе — встреча со студентами философского факультета.

Как передает телеканал RTS, основной темой беседы стали «норвежские язык, культура и литература», но, разумеется, не обошлось без вопросов про НАТО.

Столтенберг, в частности, поведал сербской молодёжи, что НАТО — это оборонительная организация, которая ни на кого не нападает. Что же касается бомбардировок 1999 года, то генсек НАТО сказал, что понимает, «в Сербии многие по-прежнему плохо относятся к этим ударам, но это было сделано для того, чтобы защитить мирных граждан и остановить режим Милошевича». Но самое главное, к чему призвал Столтенберг — это «смотреть в будущее».

Это, конечно, универсальный рецепт, которому почему-то отказываются следовать сами страны НАТО, например, вводя санкции против России.

При этом генсек НАТО накануне визита заявил, что его поездка запланирована давно и не связана с последним обострением, но дежурно призвал стороны к диалогу, и пообещал, что натовская миссия KFOR продолжит обеспечивать безопасность в Косово. Пресечь последнее обострение, как и десятки других до того натовцам, напомним, не удалось.

Как минимум равнодушная реакция сербских студентов на заявление генсека НАТО о том, что, мол, их родителей убивали для того, чтобы «защитить от Милошевича», а также благодарность Вучича по отношению к Столтенбергу свидетельствуют о том, что в Сербии тоже отлично знают поговорку «ласковый теленок двух маток сосёт» и следуют её во внешней политике. Белград хочет и разнообразной поддержки от России, и всестороннего сотрудничества с НАТО.

Примеры нейтральных стран в Европе есть и эти страны даже регулярно путают: Швейцария и Швеция последний раз воевали с внешним врагом во время Наполеоновских войн. Но и в Первой, и, в особенности, во Второй мировой войне их «вооруженный нейтралитет» был, по сути, фикцией: экономически они поддерживали фашистскую Германию.

Однозначного нейтралитета в нынешней ситуации разделённого мира и нарастающей холодной войны тоже быть не может. Любая страна должна определиться, на чьей она стороне.

Даже миллиардной Индии, которая также пытается проводить «политику ласкового телёнка» и закупать оружие у России, а технологии — у США, придётся сделать выбор.

Зачем-то существующее до сих пор «Движение неприсоединения», в числе главных инициаторов создания которого в 1961 году были, к слову, как раз Югославия и Индия, могло успешно действовать только в условиях двухполярного мира, когда США признавали СССР если не равной себе, то, по крайней мере, близкой по мощи сверхдержавой.

«Неприсоединившиеся» успешно балансировали между двумя мощными полюсами и играли на их противоречивых интересах.

В условиях однополярного мира, как видят себе нынешнюю ситуацию в Вашингтоне или многополярного, к которому стремятся в Москве или Пекине, ценность «неприсоединения» теряется. Спасибо откровенности Дональда Трампа , всё больше и больше стран понимают, что выбор крайне прост: либо полное подчинение США и оплата их услуг «мирового жандарма», либо опора на собственные силы. Клинтон, Буш и Обама не так настойчиво требовали денег, но были не менее жестки по части требования признания гегемонии.

Никто не спорит, что маленькой Сербии, лишенной выхода к морю и уже почти полностью окруженной странами НАТО, сложно проводить действительно независимую политику. В России, к тому же, отлично помнят, что стало поводом для Первой мировой войны, поэтому бездумно поддерживать Сербию и однозначно одобрять все инициативы Белграда также не готовы.

Но от позиции «ласкового теляти» один шаг до фиктивного «нейтралитета» в стиле Швеции и Швейцарии. А то и до позиции Болгарии — которая, будучи освобождена Россией от многовекового турецкого ига, во всех последующих войнах была на стороне врагов нашей страны. А после развала СССР бегом вступила в НАТО и присоединилась к экономической войне против Москвы, заблокировав строительство «Южного потока» (о чем руководство этой страны теперь очень жалеет).

Бомбардировки Югославии со стороны НАТО стали первой после 1945 года негражданской войной в Европе и первым прецедентом насильственного передела границ при активном участии войск неевропейского государства (впрочем, США подписали Заключительный актСовещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, который устанавливает нерушимость этих самых границ).

В России это отлично помнят. Если же Югославия по совету Столтенберга продолжит исключительно «смотреть в будущее», то это будущее может оказаться для Сербии совсем неинтересным.